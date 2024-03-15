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Екатеринбуржцам предложили принять участие во Всероссийской акции против наркотиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург присоединился к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой горожанам предлагают сообщать о любых источниках сбыта наркотиков по телефону доверия.
Первый этап акции будет проходить с 18 по 29 марта.
Неравнодушные граждане могут сообщить о «закладках», лицах, подвигающих наркотики, и наркорекламе, которую иногда можно заметить на фасадах зданий и сооружений, интернет-ресурсах и так далее.
Рассказать о том, «где торгуют смертью», можно по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области – (343) 358-71-61, или по единому номеру вызова служб экстренного реагирования – «112».
Первый этап акции будет проходить с 18 по 29 марта.
«Традиционное мероприятие направлено на противодействие обороту наркотиков, сбор и оперативную проверку информации о распространителях запрещенных психоактивных веществ»,
– пояснили в пресс-службе мэрии.
Неравнодушные граждане могут сообщить о «закладках», лицах, подвигающих наркотики, и наркорекламе, которую иногда можно заметить на фасадах зданий и сооружений, интернет-ресурсах и так далее.
Рассказать о том, «где торгуют смертью», можно по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области – (343) 358-71-61, или по единому номеру вызова служб экстренного реагирования – «112».
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