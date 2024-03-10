На 66-м году ушла из жизни заслуженный тренер свердловской команды синхронного катания «Юность»





– говорится в сообщении федерации. «Вся жизнь Елены Вадимовны была тесно связана со спортом. Она внесла огромный вклад в развитие синхронного катания в Свердловской области. Под руководством Елены Вадимовны команда "Юность" двадцать раз становилась победителем первенства России, трижды завоёвывала титул чемпионов мира среди юниоров (2017/2019)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в возрасте 65 лет ушла из жизни заслуженный тренер команды синхронного катания на коньках «Юность» Елена Мошнова. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания.Её воспитанницы – серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров 2020 года и призеры Кубка мира 2002 года по синхронному катанию на коньках.Елена Мошнова родилась в Свердловске. Всю свою жизнь, после окончания Свердловского государственного педагогического института, посвятила всю свою жизнь фигурному катанию. В юности успешно выступала в спортивных танцах на льду за ДСО «Спартак» (Свердловск) вместе с Дмитрием Хованцом, входила в сборную команду РСФСР. В 1976 году стала мастером спорта СССР в спортивных танцах на льду. Позже получила звание заслуженного тренера России.