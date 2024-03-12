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Екатеринбуржцы хотят путешествовать, а не воспитывать внуков после выхода на пенсию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
27% жителей Екатеринбурга мечтают о путешествиях после выхода на пенсию. Каждый шестой собирается продолжать работать, поскольку не представляет жизни без неё (17%). Каждый седьмой планирует уделить свободное время даче (16%). Каждый одиннадцатый намерен уделять больше времени занятиям спортом (9%). 5% верят, что смогут отдохнуть только на пенсии. 3% горожан собираются помогать воспитывать внуков.
У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, в то время как у женщин — путешествия. Более часто мужчины выражают желание заниматься спортом или просто отдыхать. А женщины предпочитают посвятить время хобби и внукам, причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков.
В открытом опросе сервиса SuperJob, который проводился с 19 февраля по 14 марта, приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.
У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, в то время как у женщин — путешествия. Более часто мужчины выражают желание заниматься спортом или просто отдыхать. А женщины предпочитают посвятить время хобби и внукам, причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков.
В открытом опросе сервиса SuperJob, который проводился с 19 февраля по 14 марта, приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.
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