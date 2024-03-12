Пенсионерку с аневризмой аорты, которая могла разорваться в любой момент спасли свердловские врачи

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 успешно провели операцию пенсионерке с ложной аневризмой грудного отдела аорты, которое представляло угрозу разрыва в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь СОКБ №1.Пожилую жительницу Свердловской области беспокоили боли в области спины на уровне грудной клетки. Но когда женщина начала кашлять с кровью, то немедленно вызвала скорую. После проведения компьютерной томографии была обнаружена чрезвычайно опасная патология – ложная аневризма грудного отдела аорты. Существует высокий риск ее разрыва, и в 90% случаев люди с разрывом аорты умирают до того, как попадают на операционный стол.«В этот раз пациентке, можно сказать, повезло: у нас в наличии оказались дополнительные компоненты для стентирования аорты. Расположение аневризмы на относительно ровном участке сосуда позволило запланировать условно безопасную имплантацию данных компонентов», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.Во время операции врачи увидели, что «шейка» ложной аневризмы оказалась в два раза шире, чем на результатах проведённой ранее компьютерной томографии. Поэтому врачам пришлось установить три стента вместо одного. Таким образом, удалось прекратить поступление крови в аневризму. Женщину выписали из стационара через неделю после операции.