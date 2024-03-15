Екатеринбург вошёл в топ-5 по городов, где люди довольны своей карьерой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбург оказался в пятерке городов, жители которых довольны своей карьерой.Вместе с уральской столицей рейтинг возглавили Волгоград, Уфа, Челябинск и Ростов-на-Дону. Как сообщили представители Авито Работа, самыми довольными своей карьерой оказались представители топ-менеджмента и директора (59%), руководители отделов или департаментов (46%) и высококвалифицированные специалисты (34%).«Интересно, что согласно прошлому исследованию Авито Работы, для 54% россиян наиболее привлекательным признан горизонтальный карьерный рост, но больше всегодовольными своей карьерой оказались специалисты, достигшие “вертикальной” вершины», – отмечают аналитики.