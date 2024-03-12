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На свердловских УИКах дежурят сотрудники МЧС
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На президентских выборах в Свердловской области на избирательных участках в течение трёх дней будут дежурить сотрудники МЧС.
Отмечается, что перед выборами специалисты государственного пожарного надзора проверили 2054 избирательна участка и проинструктировали челнов УИКов на случай возникновения пожара.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» сообщил, что не видел специалистов МЧС на избирательном участке, на котором находился.
«В дни голосования, на объектах проведения выборов организовано дежурство сотрудников государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Свердловской области»,
– сообщили в пресс-службе спасателей.
Отмечается, что перед выборами специалисты государственного пожарного надзора проверили 2054 избирательна участка и проинструктировали челнов УИКов на случай возникновения пожара.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» сообщил, что не видел специалистов МЧС на избирательном участке, на котором находился.
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