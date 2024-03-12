На свердловских УИКах дежурят сотрудники МЧС





– сообщили в пресс-службе спасателей. «В дни голосования, на объектах проведения выборов организовано дежурство сотрудников государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На президентских выборах в Свердловской области на избирательных участках в течение трёх дней будут дежурить сотрудники МЧС.Отмечается, что перед выборами специалисты государственного пожарного надзора проверили 2054 избирательна участка и проинструктировали челнов УИКов на случай возникновения пожара.Корреспондент «Вечерних ведомостей» сообщил, что не видел специалистов МЧС на избирательном участке, на котором находился.