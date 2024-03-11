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Запись в городские лагеря Екатеринбурга стартует 18 марта
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Записать ребёнка в городской лагерь в Екатеринбурге можно будет в ночь с воскресенье на понедельник. Принимать заявления начнут 18 марта в 00.00.
Подать заявление можно следующими способами:
– через портал Госуслуг;
– через отделения МФЦ согласно их графику работы;
– лично в образовательном учреждении, на базе которого будет открыт лагерь.
Принимать заявки будут неделю, до 25 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
В этом году в уральской столице будут работать 164 городских лагеря, из которых 155 – в школах, 4 – в учреждениях дополнительного образования, 5 – в детских садах.
Подать заявление можно следующими способами:
– через портал Госуслуг;
– через отделения МФЦ согласно их графику работы;
– лично в образовательном учреждении, на базе которого будет открыт лагерь.
Принимать заявки будут неделю, до 25 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
В этом году в уральской столице будут работать 164 городских лагеря, из которых 155 – в школах, 4 – в учреждениях дополнительного образования, 5 – в детских садах.
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