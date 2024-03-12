Екатеринбургский священник предложил включить материнство в трудовой стаж





– считает Максим Миняйло. «Сегодня на бездетность нас наталкивает всё в этом мире. И кадровая политика, и занятость женщин. Невозможность для неё совмещать многодетность и карьеру. Надо женщине дать такие условия, чтобы ей было не только радостно быть женой и матерью, но и выгодно. Это можно решить поощрением рождения, включением этого периода в трудовой стаж»,





– утверждает батюшка. «Существует фактическая невозможность женщин совмещать многодетность и карьеру. Это миф, что можно и то, и то успеть. К сожалению, зачастую нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Старший священник Храма на Крови Максим Миняйло заявил, что женщин на бездетность толкает кадровая политика и занятость, и предложил включить материнство в трудовой стаж.Свою идею священник озвучил в программе «Акцент» на ОТВ, когда размышлял на тему снижения уровня демографии в стране. По его мнению, для того чтобы у женщин появилось желание водиться с детьми, необходимо создать другие условия.Он также подчеркнул, что воспитание двух или более детей равносильно любой другой работе. Какой срок материнства мог бы входить в рабочий стаж женщины, он не уточнил.