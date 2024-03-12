Для Свердловской области готовят порядка 600 тысяч съедобных доз вакцины против бешенства





– рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Вакцинация животных проходит дважды в год, осенью и весной. Препарат находится в капсуле из мясокостной муки и говяжьего жира, которая является приманкой для диких плотоядных животных. Его раскладывают в местах их обитания – возле нор, троп и по опушкам леса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области работники ветеринарных станций и охотпользователи ждут порядка 600 тысяч съедобных доз вакцины против бешенства, которые они будут раскладывать для диких животных в местных лесах в 2024 году.Первая партия вакцин должна будет поступить уже в апреле. За два месяца специалисты должны будут разложить по свердловским лесам 300 тысяч доз вакцины. Вторую половину будут скармливать диким животным осенью, рассказали в региональном департаменте информационной политики.Он также отметил, что раскладывать приманку с вакциной будут прежде всего там, где в прошлом и текущем году уже были зафиксированы случаи бешенства. Это Режевской и Белоярский городские округа, Ирбитский и Богдановический районы, пригороды Екатеринбурга.