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Летом в Екатеринбурге и Верхней Пышме впервые пройдёт фестиваль мотоспорта «Движение»
Фото: Вечерние ведомости
Этим летом на площадках Екатеринбурга и соседней Верхней Пышмы планируют впервые провести фестиваль мотоспорта «Движение», в рамках которого планируются выставки мотоциклов, мотошоу спортивных и театральных представлений, в том числе кинопоказов.
По планам фестиваль состоится 8 и 9 июня. Ожидается, что в нём примут участие порядка 3 000 любителей мотоспорта со всей России и более 10 000 зрителей.
Подробнее о фестивале можно узнать на сайте проекта.
По планам фестиваль состоится 8 и 9 июня. Ожидается, что в нём примут участие порядка 3 000 любителей мотоспорта со всей России и более 10 000 зрителей.
«Ещё одним событием проекта станет конкурс уральских музыкантов. Его участники выступят 8 июня на одной из четырех музыкальных сцен фестиваля, расположенной у стадиона "Динамо" – на стрелке городского пруда. Победитель получит возможность выступить на фестивале Suzdal Blues в 2024 году и на главной сцене фестиваля "Движение" в 2025 году»,
– рассказали в пресс-службе мэрии.
Подробнее о фестивале можно узнать на сайте проекта.
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