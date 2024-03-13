Летом в Екатеринбурге и Верхней Пышме впервые пройдёт фестиваль мотоспорта «Движение»

– рассказали в пресс-службе мэрии.

«Ещё одним событием проекта станет конкурс уральских музыкантов. Его участники выступят 8 июня на одной из четырех музыкальных сцен фестиваля, расположенной у стадиона "Динамо" – на стрелке городского пруда. Победитель получит возможность выступить на фестивале Suzdal Blues в 2024 году и на главной сцене фестиваля "Движение" в 2025 году»,