На 42-м ЕКАД над железной дорогой организовали реверсивное движение





– предупреждают в УГИБДД по Свердловской области. «Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи посёлка Шувакиш, в связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 42-м ЕКАД в связи с ремонтными работами путепровода над железнодорожными путями, который находится рядом с посёлком Шувакиш, организовал реверсивное движение.Водителей просят учитывать эту информацию при проезде данного участка и заранее выбирать маршрут с учётом введённых ограничений.