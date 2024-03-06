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На 42-м ЕКАД над железной дорогой организовали реверсивное движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 42-м ЕКАД в связи с ремонтными работами путепровода над железнодорожными путями, который находится рядом с посёлком Шувакиш, организовал реверсивное движение.
Водителей просят учитывать эту информацию при проезде данного участка и заранее выбирать маршрут с учётом введённых ограничений.
«Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи посёлка Шувакиш, в связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра»,
– предупреждают в УГИБДД по Свердловской области.
Водителей просят учитывать эту информацию при проезде данного участка и заранее выбирать маршрут с учётом введённых ограничений.
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