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«Мирные жители» отправили мэру Екатеринбурга резолюцию с предложениями по работе с деревьями
Фото: Мирные жители
Общественное движение «Мирные жители» отправило главе Екатеринбурга Алексею Орлову резолюцию со списком мер, которые могли бы улучшить ситуацию с зелёными насаждениями в городе.
Ряд предложений, которые направили градоначальнику, сформулировали в ходе общественных обсуждений, на которых заслушивались доклады с обзором документов, примерами и практиками из других городов. В обсуждении участвовали заинтересованные горожане, специалисты по озеленению и участники инициативной группы «Деревья Екатеринбурга».
В резолюции «Мирные жители» выражают обеспокоенность по поводу внезапных вырубок деревьев – горожане узнают о них только тогда, когда их уже начинают вырубать. В связи с этим екатеринбургским властям предлагают как-либо анонсировать планируемые вырубки. Также общественное движение предлагает осуществлять компенсировать вырубленные деревья новыми и ухаживать за ними.
Подробнее с документом можно познакомиться тут.
Ряд предложений, которые направили градоначальнику, сформулировали в ходе общественных обсуждений, на которых заслушивались доклады с обзором документов, примерами и практиками из других городов. В обсуждении участвовали заинтересованные горожане, специалисты по озеленению и участники инициативной группы «Деревья Екатеринбурга».
«По итогам обсуждения мы сформулировали ряд предложений по улучшению процесса работы с деревьями в городе. Получилась вот такая резолюция, которую мы отправили главе Екатеринбурга Алексею Орлову»,
– рассказалиобщественники.
В резолюции «Мирные жители» выражают обеспокоенность по поводу внезапных вырубок деревьев – горожане узнают о них только тогда, когда их уже начинают вырубать. В связи с этим екатеринбургским властям предлагают как-либо анонсировать планируемые вырубки. Также общественное движение предлагает осуществлять компенсировать вырубленные деревья новыми и ухаживать за ними.
Подробнее с документом можно познакомиться тут.
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