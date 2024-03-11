Возрастное ограничение 18+
С жительницы Богдановича взыскали часть израсходованного маткапитала
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Богдановиче прокуратура через суд взыскала с местной жительницы часть материнского капитала, израсходованного, по мнению ведомства, необоснованно. Выделенные в качестве меры поддержки деньги женщина потратила на погашение кредита.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2017 году мать двоих детей приобрела в Челябинской области для строительства жилого дома земельный участок и обратилась в отделение пенсионного фонда в Чкаловском районе Екатеринбурга с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала путем их направления на погашение основного долга по кредиту, приняв на себя обязательство оформить построенный жилой дом в общую с детьми собственность. Сотрудники пенсионного фонда, рассмотрев заявление, перечислили 428 тысяч материнского капитала в счёт погашения задолженности по кредиту.
Однако у женщины в итоге не получилось построить жилой дом, вследствие чего и выполнить обязанность по регистрации за детьми доли в праве собственности она не смогла.
В связи с этим Богдановичская городская прокуратура в интересах России направила в суд исковое заявление о взыскании с матери двоих детей израсходованного на закрытие кредита маткапитала. Городской суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2017 году мать двоих детей приобрела в Челябинской области для строительства жилого дома земельный участок и обратилась в отделение пенсионного фонда в Чкаловском районе Екатеринбурга с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала путем их направления на погашение основного долга по кредиту, приняв на себя обязательство оформить построенный жилой дом в общую с детьми собственность. Сотрудники пенсионного фонда, рассмотрев заявление, перечислили 428 тысяч материнского капитала в счёт погашения задолженности по кредиту.
Однако у женщины в итоге не получилось построить жилой дом, вследствие чего и выполнить обязанность по регистрации за детьми доли в праве собственности она не смогла.
В связи с этим Богдановичская городская прокуратура в интересах России направила в суд исковое заявление о взыскании с матери двоих детей израсходованного на закрытие кредита маткапитала. Городской суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбурженку наказали тремя годами лишения свободы за продажу алкоголя с метанолом
11 марта 2024
11 марта 2024