Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 15 марта





– советуют спасатели. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ГУ МЧС России по Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре. Завтра, 15 марта, в регионе ожидаются порывы до 23 метров в секунду.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».