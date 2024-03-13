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Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 15 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре. Завтра, 15 марта, в регионе ожидаются порывы до 23 метров в секунду.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
«Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,
– советуют спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
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