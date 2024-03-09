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Десяти свердловским школам обещают 90 миллионов рублей на создание медклассов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области власти обещают субсидии на создание и оснащение профильных классов, в которых детей будут готовить к поступлению в медицинские колледжи и вузы. На это из бюджета обещают выделить 90 миллионов рублей.
Получить финансовую помощь для создания медицинских классов смогут те школы, которые подадут заявки на конкурс и подтвердят обеспеченность образовательной организации кадрами для углублённого преподавания флагманских предметов. Также таким школам будет нужно заключить соглашение с УГМУ или Свердловским областным медколледжем в рамках проекта «Медицинские классы в Свердловской области».
Ожидается, что финансирование из областного бюджета позволит обеспечить классы оборудованием, необходимым для углубленного изучения профильных естественно-научных предметов. Также на эти средства будет повышаться квалификация педагогов, которые ведут уроки у медклассов.
На сегодняшний день в Свердловской области всего действует 35 медицинских профильных классов и два ресурсных центра — на базе екатеринбургских гимназий № 200 и № 108 имени В.Н. Татищева.
Получить финансовую помощь для создания медицинских классов смогут те школы, которые подадут заявки на конкурс и подтвердят обеспеченность образовательной организации кадрами для углублённого преподавания флагманских предметов. Также таким школам будет нужно заключить соглашение с УГМУ или Свердловским областным медколледжем в рамках проекта «Медицинские классы в Свердловской области».
Ожидается, что финансирование из областного бюджета позволит обеспечить классы оборудованием, необходимым для углубленного изучения профильных естественно-научных предметов. Также на эти средства будет повышаться квалификация педагогов, которые ведут уроки у медклассов.
«Так, в 2023 году по результатам конкурсного отбора первые десять школ из Ивделя, Талицы, Верхотурья, Сосьвы, Режа и других муниципалитетов уже получили финансирование и смогли реализовать свои проекты»,
– рассказали в департаменте информполитики региона.
На сегодняшний день в Свердловской области всего действует 35 медицинских профильных классов и два ресурсных центра — на базе екатеринбургских гимназий № 200 и № 108 имени В.Н. Татищева.
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