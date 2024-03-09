Десяти свердловским школам обещают 90 миллионов рублей на создание медклассов





– рассказали в департаменте информполитики региона. «Так, в 2023 году по результатам конкурсного отбора первые десять школ из Ивделя, Талицы, Верхотурья, Сосьвы, Режа и других муниципалитетов уже получили финансирование и смогли реализовать свои проекты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области власти обещают субсидии на создание и оснащение профильных классов, в которых детей будут готовить к поступлению в медицинские колледжи и вузы. На это из бюджета обещают выделить 90 миллионов рублей.Получить финансовую помощь для создания медицинских классов смогут те школы, которые подадут заявки на конкурс и подтвердят обеспеченность образовательной организации кадрами для углублённого преподавания флагманских предметов. Также таким школам будет нужно заключить соглашение с УГМУ или Свердловским областным медколледжем в рамках проекта «Медицинские классы в Свердловской области».Ожидается, что финансирование из областного бюджета позволит обеспечить классы оборудованием, необходимым для углубленного изучения профильных естественно-научных предметов. Также на эти средства будет повышаться квалификация педагогов, которые ведут уроки у медклассов.На сегодняшний день в Свердловской области всего действует 35 медицинских профильных классов и два ресурсных центра — на базе екатеринбургских гимназий № 200 и № 108 имени В.Н. Татищева.