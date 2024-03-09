Свердловские власти направили 1,8 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году региональные власти направили 1,8 миллиарда рублей. Соответствующее постановление приняли на сегодняшнем заседании правительства.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этом году финансирование было увеличено на 858 миллионов рублей за счёт средств федерального и областного бюджетов. Часть этих денег будет направлена на тушение природных пожаров в этом году.Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию стало возможно приобретение оборудования, горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники Уральской авиабазы.