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Свердловские власти направили 1,8 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства
Фото: Вечерние ведомости
На развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году региональные власти направили 1,8 миллиарда рублей. Соответствующее постановление приняли на сегодняшнем заседании правительства.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этом году финансирование было увеличено на 858 миллионов рублей за счёт средств федерального и областного бюджетов. Часть этих денег будет направлена на тушение природных пожаров в этом году.
Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию стало возможно приобретение оборудования, горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники Уральской авиабазы.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этом году финансирование было увеличено на 858 миллионов рублей за счёт средств федерального и областного бюджетов. Часть этих денег будет направлена на тушение природных пожаров в этом году.
Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию стало возможно приобретение оборудования, горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники Уральской авиабазы.
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