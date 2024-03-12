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В Краснотурьинске после вмешательства прокуратуры пенсионеру предоставили новое жильё взамен аварийного
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске лишь после вмешательства прокуратуры пенсионеру – ветерану труда – предоставили благоустроенную квартиру взамен аварийного жилья, которое он получил ещё в 1983 году по договору социального найма.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2021 году дом, в котором проживал пожилой мужчина, был признан аварийным и подлежащем сносу, но новое жильё ему не предоставляли при том, что администрация городского округа была обязана сделать это во внеочередном порядке. В связи с этим прокуратура направляла иск к местным властям, который Краноуральский городской суд полностью удовлетворив, установив срок исполнения до 31 декабря 2023 года.
Однако к этому времени свое обязательства администрация округа так и не исполнила. В связи с этим в январе 2024 года главе округа было внесено представление об устранение нарушений, и пожилого человека переселили.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2021 году дом, в котором проживал пожилой мужчина, был признан аварийным и подлежащем сносу, но новое жильё ему не предоставляли при том, что администрация городского округа была обязана сделать это во внеочередном порядке. В связи с этим прокуратура направляла иск к местным властям, который Краноуральский городской суд полностью удовлетворив, установив срок исполнения до 31 декабря 2023 года.
Однако к этому времени свое обязательства администрация округа так и не исполнила. В связи с этим в январе 2024 года главе округа было внесено представление об устранение нарушений, и пожилого человека переселили.
«Благодаря принципиальной позиции прокуратуры ветерану труда предоставлена благоустроенная квартира»,
– подчеркнули в свердловской прокуратуре.
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