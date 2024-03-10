В Екатеринбурге рассматривают три места для парковки экскурсионных автобусов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ходе последнего заседания по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, которое прошло во вторник, в уральской столице предложили возможность создания специальных парковочных мест для экскурсионных автобусов.По словам директора «Екатеринбургского центра гидов» Константина Брылякова, туристы нередко заказываю автобусные экскурсию по городу, организаторам которых приходится постоянно сталикваются с проблемами поиска места для парковки. Из-за того, что автомобилисты часто бросают свои машины в тех зоны, которые отведены для автобусов, коих и без того мало, экскурсионным автобусам некуда встать.В связи с этим Константин Брыляков предложил организовать дополнительные парковочные места в следующих локациях:Выслушав предложения, градоначальник поручил сформировать рабочую группу, которая займется созданием и развитием необходимой для экскурсионных автобусов инфраструктуры. На реализацию задуманного потребуется около года, сообщили в мэрии.