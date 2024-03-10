Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге рассматривают три места для парковки экскурсионных автобусов
Фото: Вечерние ведомости
В ходе последнего заседания по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, которое прошло во вторник, в уральской столице предложили возможность создания специальных парковочных мест для экскурсионных автобусов.
По словам директора «Екатеринбургского центра гидов» Константина Брылякова, туристы нередко заказываю автобусные экскурсию по городу, организаторам которых приходится постоянно сталикваются с проблемами поиска места для парковки. Из-за того, что автомобилисты часто бросают свои машины в тех зоны, которые отведены для автобусов, коих и без того мало, экскурсионным автобусам некуда встать.
В связи с этим Константин Брыляков предложил организовать дополнительные парковочные места в следующих локациях:
– у Площади Советской Армии на улице Луначарского;
– напротив главного корпуса УрФУ на улице Мира;
– около гостиницы «Маринс Парк» на улице Челюскинцев.
Выслушав предложения, градоначальник поручил сформировать рабочую группу, которая займется созданием и развитием необходимой для экскурсионных автобусов инфраструктуры. На реализацию задуманного потребуется около года, сообщили в мэрии.
По словам директора «Екатеринбургского центра гидов» Константина Брылякова, туристы нередко заказываю автобусные экскурсию по городу, организаторам которых приходится постоянно сталикваются с проблемами поиска места для парковки. Из-за того, что автомобилисты часто бросают свои машины в тех зоны, которые отведены для автобусов, коих и без того мало, экскурсионным автобусам некуда встать.
В связи с этим Константин Брыляков предложил организовать дополнительные парковочные места в следующих локациях:
– у Площади Советской Армии на улице Луначарского;
– напротив главного корпуса УрФУ на улице Мира;
– около гостиницы «Маринс Парк» на улице Челюскинцев.
Выслушав предложения, градоначальник поручил сформировать рабочую группу, которая займется созданием и развитием необходимой для экскурсионных автобусов инфраструктуры. На реализацию задуманного потребуется около года, сообщили в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Совете неравнодушных обсудит во вторник перспективы нестационарных торговых объектов Екатеринбурга
10 марта 2024
10 марта 2024