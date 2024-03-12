Пенсионерка из Верхней Пышмы отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за травму на ступеньках





– рассказали в суде. «Суд изменил решение Верхнепышминского городского суда, увеличив размер компенсации морального вреда до 200 тысяч рублей. В остальной части решение было оставлено без изменений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме 70-летняя местная жительница остудила 200 тысяч рублей у муниципальной аптеки, на крыльце которой в октябре 2021 года она, зацепившись ногой за плохо закреплённый на ступеньках коврик, упала и получила переломы обоих рук.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, пенсионерка месяца ходила в гипсе, который мешал ей вести привычный образ жизни и ухаживать за собой. Так как женщина жила одна, ей приходилось обращаться за платной помощью. Позже она обратилась с иском в Верхнепышминский городской суд с просьбой взыскать моральный вред, затраты на помощь в уходе – 42 тысячи рублей и судебные расходы, пояснив, что получила травмы из-за ненадлежащего благоустройства входной группы в аптеку. Она также отметила, что последствия переломов до сих пор беспокоят её, так как суставы болят, чем ограничивают её социальную активность.Ответчик с иском не согласился. По версии представителя аптеки, пенсионерка потеряла равновесие и упала из-за состояния здоровья. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с аптеки 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей на оплату услуг юриста.Такое решение не устроило ни одну из сторону, и они обжаловали его в Свердловском областном суде. По этому делу была назначена судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила не только наличие недавно сросшихся переломов, но и характер падения, при котором травмы были получены. В результате апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения, а жалобу истца в части увеличения компенсации морального вреда суд счел заслуживающей внимания.