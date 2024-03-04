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Синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре в Свердловской области

17.53 Среда, 13 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о гололедице в четверг и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду в пятницу.

В четверг, 14 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью на юге -10…-5°C, на севере -15…-10°C, на крайнем севере до -20°C. Днём -3…+2°C. Ветер 5-10 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, ночью слабый, днём небольшой снег. Ночью -7…-5°C, днём 0…+2°C. Ветер 5-10 м/сек.

В пятницу, 15 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки ночью в виде снега, днём мокрого снега и дождя. Ночью -7…-2°C, на крайнем севере и востоке -17…-12°C. Днём 0…+5°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы 15-20 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -4…-2°C, днём +2…+4°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 17 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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