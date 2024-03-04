В Екатеринбурге в выходные пройдут масленичные ярмарки





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Гостям предложат на пробу разные блины и начинки к ним. Например, фермерские сыры и мясные деликатесы станут прекрасной составляющей для блинной начинки. Также к трапезе можно будет купить мед, варенье, сметану, молоко. Гурманы смогут попробовать в качестве дополнения к блинам различные орехи или сухофрукты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в выходные планируются масленичные ярмарки, одна из которых традиционно развернётся на площади 1905 года. Помимо блинов там можно будет приобрести фермерскую продукцию.Ещё две ярмарки 17 марта будут проходить в парке имени Маяковского и в Летнем парке «Уралмаш». В ЦПКиО мастера представят свою продукцию в павильоне на центральной аллее, в домиках-прилавках, и на радиальной аллее в центре парка, а на Уралмаше торговые ряды развернутся в теплых домиках на улице.Помимо фермерских продуктов на ярмарках будут продавать изделия ручной работы.