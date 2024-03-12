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Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за продажу немаркированных сигарет

14.23 Среда, 13 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 59-летнему местному жителю, который продавал сигареты без специальных акцизных марок в одном из продуктовых магазинов в Дзержинском районе.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, до 30 апреля 2023 осуждённый приобрёл 2 414 пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму свыше 287 тысяч рублей, которые потом продавал несмотря на то, что продажа табачных изданий без марок уголовно наказуема. В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал и раскаялся.

Дзержинский районный суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Продукция, которую осуждённый хотел продать, конфисковали, чтобы потом уничтожить.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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