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Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за продажу немаркированных сигарет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 59-летнему местному жителю, который продавал сигареты без специальных акцизных марок в одном из продуктовых магазинов в Дзержинском районе.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, до 30 апреля 2023 осуждённый приобрёл 2 414 пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму свыше 287 тысяч рублей, которые потом продавал несмотря на то, что продажа табачных изданий без марок уголовно наказуема. В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал и раскаялся.
Дзержинский районный суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Продукция, которую осуждённый хотел продать, конфисковали, чтобы потом уничтожить.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, до 30 апреля 2023 осуждённый приобрёл 2 414 пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму свыше 287 тысяч рублей, которые потом продавал несмотря на то, что продажа табачных изданий без марок уголовно наказуема. В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал и раскаялся.
Дзержинский районный суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Продукция, которую осуждённый хотел продать, конфисковали, чтобы потом уничтожить.
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