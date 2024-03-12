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Замгендиректора МЗИКа оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заместителя генерального директора Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИКа) оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности, которые обнаружились в 14-м корпусе предприятия во время проверки в августе 2023 года.
Отмечается, что в 2022 году этому корпусу была присвоена категория высокого риска.
Ответственным за пожарную безопасность был назначен замгендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству. В отношении него составили протокол и вынесли постановление о штрафе по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в размере 20 тысяч рублей, которое Кировский районный суд Екатеринбурга оставил без изменений.
Заместитель гендиректора подавал жалобу в областной суд с просьбой заменить штраф на предупреждение, но судья на нашёл для этого достаточных оснований.
«Так, на объекте отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре, устройства для самозакрывания противопожарных дверей, часть помещений не оборудована системой пожарной сигнализации и многое другое»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Отмечается, что в 2022 году этому корпусу была присвоена категория высокого риска.
Ответственным за пожарную безопасность был назначен замгендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству. В отношении него составили протокол и вынесли постановление о штрафе по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в размере 20 тысяч рублей, которое Кировский районный суд Екатеринбурга оставил без изменений.
Заместитель гендиректора подавал жалобу в областной суд с просьбой заменить штраф на предупреждение, но судья на нашёл для этого достаточных оснований.
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