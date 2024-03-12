Замгендиректора МЗИКа оштрафовали за нарушение пожарной безопасности





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда. «Так, на объекте отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре, устройства для самозакрывания противопожарных дверей, часть помещений не оборудована системой пожарной сигнализации и многое другое»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Заместителя генерального директора Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИКа) оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности, которые обнаружились в 14-м корпусе предприятия во время проверки в августе 2023 года.Отмечается, что в 2022 году этому корпусу была присвоена категория высокого риска.Ответственным за пожарную безопасность был назначен замгендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству. В отношении него составили протокол и вынесли постановление о штрафе по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в размере 20 тысяч рублей, которое Кировский районный суд Екатеринбурга оставил без изменений.Заместитель гендиректора подавал жалобу в областной суд с просьбой заменить штраф на предупреждение, но судья на нашёл для этого достаточных оснований.