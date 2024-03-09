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Екатеринбуржец пожаловался на мешающийся проезду каршеринговый автомобиль
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местный житель пожаловался на каршеринговый автомобиль, припаркованный у дома на Автомагистральной, 31. Его беспокоит, что он мешает проезду скорой и пожарным машинам.
Об этом он рассказал телеграм-каналу «Инцидент Екатеринбург». По словам неравнодушного горожанина, автомобиль брошен прямо на повороте, и стоит там уже давно, мешаясь явно не только экстренным службам, если судить по тому, что машине уже сломали боковое зеркало. Екатеринбуржец также заявил, что компания, предоставляющая краткосрочную аренду автомобилей, никаких мер не предпринимает несмотря на то, что ей сообщали об этой машине.
Напомним, что в думе предложили разрешить водителям скорой помощи и пожарных таранить машины, которые мешают проехать в экстренных ситуациях.
Об этом он рассказал телеграм-каналу «Инцидент Екатеринбург». По словам неравнодушного горожанина, автомобиль брошен прямо на повороте, и стоит там уже давно, мешаясь явно не только экстренным службам, если судить по тому, что машине уже сломали боковое зеркало. Екатеринбуржец также заявил, что компания, предоставляющая краткосрочную аренду автомобилей, никаких мер не предпринимает несмотря на то, что ей сообщали об этой машине.
Напомним, что в думе предложили разрешить водителям скорой помощи и пожарных таранить машины, которые мешают проехать в экстренных ситуациях.
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