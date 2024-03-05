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Прокуратура через суд добивается регулярного транспорта для жителей свердловской деревни Мурзинка
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура через суд пытается добиться того, чтобы жителей деревни Мурзинка Среднеуральского городского округа обеспечили регулярным транспортом, который свяжет их населённый пункт с районным центром. По словам жителей, такого транспорта у них нет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокурорская проверка доводы жителей деревни подтвердила. Там также отметили, что администрация округа достаточных мер для организации транспортного сообщения не предпринимала.
В связи с этим надзорный орган направил в Верхнепышминский городской суд заявление с требованием возложить на администрацию обязанность организовать регулярное транспортное обслуживание между Среднеуральском и деревней Мурзинка. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Решение ещё не вступило в законную силу. В прокуратуре обещают проследить за исполнением судебного акта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокурорская проверка доводы жителей деревни подтвердила. Там также отметили, что администрация округа достаточных мер для организации транспортного сообщения не предпринимала.
«В соответствии с положениями федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" на органы местного самоуправления возлагаются обязанности по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»,
– подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим надзорный орган направил в Верхнепышминский городской суд заявление с требованием возложить на администрацию обязанность организовать регулярное транспортное обслуживание между Среднеуральском и деревней Мурзинка. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Решение ещё не вступило в законную силу. В прокуратуре обещают проследить за исполнением судебного акта.
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