Фестиваль «ЧО» стал участником федерального исследования и форума креативных проектов





– почеркнули представители форума «Яркие краски креативных индустрий». «С точки зрения оценки социокультурного воздействия фестиваль "ЧО" — настоящая базовая модель, с помощью которой можно наглядно показать, каким общественным потенциалом обладает "низовая" креативная инициатива с продуманным сценарием, планом развития и качественной поддержкой крупной структуры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Фестиваль «ЧО» стал участником федерального исследования креативных проектов от межрегионального форума «Яркие краски креативных индустрий», целью которого является создание полной базы инструментов для проведения и социокультурной оценки творческих проектов.Как отмечают в пресс-службе форума, «ЧО» – это «витринный» пример того, как фестиваль уличного искусства стал всероссийским культурным феноменом.Фестиваль «ЧО» проходит в Екатеринбурге с 2020 года. В 2024 году паблик-арт программа стартует в пятый раз совместно с благотворительным фондом «Антон тут рядом». Раскрыть подробности организаторы обещают позже.