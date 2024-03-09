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Фестиваль «ЧО» стал участником федерального исследования и форума креативных проектов
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧО»
Фестиваль «ЧО» стал участником федерального исследования креативных проектов от межрегионального форума «Яркие краски креативных индустрий», целью которого является создание полной базы инструментов для проведения и социокультурной оценки творческих проектов.
Как отмечают в пресс-службе форума, «ЧО» – это «витринный» пример того, как фестиваль уличного искусства стал всероссийским культурным феноменом.
Фестиваль «ЧО» проходит в Екатеринбурге с 2020 года. В 2024 году паблик-арт программа стартует в пятый раз совместно с благотворительным фондом «Антон тут рядом». Раскрыть подробности организаторы обещают позже.
Как отмечают в пресс-службе форума, «ЧО» – это «витринный» пример того, как фестиваль уличного искусства стал всероссийским культурным феноменом.
«С точки зрения оценки социокультурного воздействия фестиваль "ЧО" — настоящая базовая модель, с помощью которой можно наглядно показать, каким общественным потенциалом обладает "низовая" креативная инициатива с продуманным сценарием, планом развития и качественной поддержкой крупной структуры»,
– почеркнули представители форума «Яркие краски креативных индустрий».
Фестиваль «ЧО» проходит в Екатеринбурге с 2020 года. В 2024 году паблик-арт программа стартует в пятый раз совместно с благотворительным фондом «Антон тут рядом». Раскрыть подробности организаторы обещают позже.
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