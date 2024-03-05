Уральский гусар просит пополнить тюремную библиотеку хорошими книгами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новая весточка пришла из мест заключения от уральского гусара Ярослава Ширшикова, за «оправдания терроризма» получившего немалый срок лишения свободы. В своём сообщении из неволи он просит «заслать» побольше книг.Ярослав Ширшиков содержится в СИЗО-5 на Елизаветинском шоссе Екатеринбурга. В этом «скорбном учреждении» (как уральский гусар в своём послании называет сие место содержания) есть целая камера с книжными шкафами, а один шкаф выставлен в коридор. Но побольше на их полках стоит художественная литература старых изданий. Ширшиков же от лица «40 человек политзаключенных из СИЗО-5» просит книги иного содержания: «интересуют книги по философии, истории, экономике, политике, праву, а также научно-популярные».Книги в СИЗО можно переправлять с обычными передачками и по тем же правилам: ежедневно, кроме первой субботы каждого месяца с 9-00 по 15-00. Можно также воспользоваться услугами почты, направляя литературу по адресу: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 19. «При передачи книг необходимо сообщить: «Для библиотеки, с начальником учреждения согласовано.» В посылку вложить записку такого же содержания», — уточняет «гусар».Напомним, известный уральский политтехнолог, основатель движения за возрождение в России гусарства, активист и балагур Ярослав Ширшиков был приговорён к двум годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты сроком на два года. «Оправдание терроризма» заключалось в его комментарии к новостям о гибели военкора Максима Фомина (он же — Владлен Татарский).