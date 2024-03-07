За ожог транспортная компания выплатит жительнице Режа компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пенсионерка из Режа летом прошлого года получила ожог, когда поехала поездом в Симферополь. И хоть страховая компания не посчитала этот случай достойным страховых выплат, женщина получит компенсацию от транспортной компании.Прошедший суд по гражданскому делу рассмотрел иск жительницы Режа к АО Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс». Согласно показаниям заявительницы, в августе 2023 года она собралась на отдых в Симферополь. Для этого женщина воспользовалась поездом, в которой с ней и произошёл несчастный случай — попытавшись набрать в стакан кипяточку, она получила ожоги первой и второй степеней. В итоге, вместо отдыха она получила ежедневные уколы и перевязки в симферопольской больнице. Врачи запретили ей купаться и загорать, да и боль от ожогов не слишком к этому располагала.Обращение в страховую компанию «Гайде» только отняло у пенсионерки время. Там выплачивать ей страховку отказались, сославшись на то, что площадь ожогов на её теле слишком мала, чтобы этот инцидент мог считаться страховым случаем. Куда успешнее оказалось обращение с иском в суд, где интересы женщины отстаивал, в том числе, сотрудник Режевской прокуратуры. Суд, с учётом заключения прокурора, удовлетворил исковые требования пенсионерки, взыскав с транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Правда, уточняет прокуратура Свердловской области, судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.