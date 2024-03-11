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Свердловские врачи спасли выпавшую с 20 этажа 26-летнюю девушку
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Специалисты Городской больницы №36 «Травматологическая» спасли 26-летнюю девушку, которая упала с 20 этажа. Она поступила к врачам с многочисленными травмами. Состояние усугублял сильный шок.
Серди травм было повреждение костей лицевого скелета, переломы рёбер с повреждением лёгких, перелом костей таза и правой плечевой кости. Кроме этого, УЗИ брюшной полости показало множественные разрывы селезёнки и печени. Стабилизировать состояние девушки удалось благодаря чётким действиям дежурной бригады медиков, хирурга, травматолога и нейрохирурга.
Сейчас она проходит курс реабилитации под наблюдением специалистов. По словам врачей, девушке невероятно повезло выжить, учитывая высоту, с которой она упала.
Серди травм было повреждение костей лицевого скелета, переломы рёбер с повреждением лёгких, перелом костей таза и правой плечевой кости. Кроме этого, УЗИ брюшной полости показало множественные разрывы селезёнки и печени. Стабилизировать состояние девушки удалось благодаря чётким действиям дежурной бригады медиков, хирурга, травматолога и нейрохирурга.
«После оперативного вмешательства пациентка находилась в реанимационном отделении до полной стабилизации состояния. В дальнейшем была выполнена плановая операция на правом локтевом суставе. В больнице девушка провела 19 дней, после чего её выписали на амбулаторное лечение»,
– рассказали в свердловском Минздраве.
Сейчас она проходит курс реабилитации под наблюдением специалистов. По словам врачей, девушке невероятно повезло выжить, учитывая высоту, с которой она упала.
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