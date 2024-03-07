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В Арамили обещают во время выборов сделать бесплатный проезд в автобусах
Фото: Вечерние ведомости
Жителям Арамильского городского округа обещают сделать проезд в автобусах муниципальных маршрутов №001 и №002 во время президентских выборов бесплатным.
Выборы будут проходить с 15 по 17 марта этого года, в некоторых регионах в том числе с использованием электронного голосования.
«Решением главы округа Марины Мишариной к 90-летию Свердловской области 15, 16 и 17 марта, общественный транспорт – муниципальный маршрут 001 и 002 – сделать бесплатным!»,
– сообщили в пресс-службе мэрии.
Выборы будут проходить с 15 по 17 марта этого года, в некоторых регионах в том числе с использованием электронного голосования.
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