В Арамили обещают во время выборов сделать бесплатный проезд в автобусах





сообщили в пресс-службе мэрии. «Решением главы округа Марины Мишариной к 90-летию Свердловской области 15, 16 и 17 марта, общественный транспорт – муниципальный маршрут 001 и 002 – сделать бесплатным!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителям Арамильского городского округа обещают сделать проезд в автобусах муниципальных маршрутов №001 и №002 во время президентских выборов бесплатным.Выборы будут проходить с 15 по 17 марта этого года, в некоторых регионах в том числе с использованием электронного голосования.