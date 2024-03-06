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В Краснотурьинске мужчина жестоко избил свою собаку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске мужчина подвесил своего питомца на поводке и жестоко избил доской. Свои действия живодёр объяснил дрессировкой.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдение. По данным «Вечернего Краснотурьинска», собаку избили за гаражными боксами в кооперативе №13, куда мужчина отвёл питомца, чтобы помучить беззащитное животное вдали от чужих глаз.
«Я её, что в городе должен дрессировать? Она жива, здорова никто не издевался над ней, и не собирался, а как вы это думаете дело каждого. Я никогда не смогу убить и не сделаю, а дрессирую как умею», – написал, предположительно, хозяин собаки под видео с избиением, опубликованным в одном из городских пабликов. Он также заявил, что отдаст собаку в хорошие руки.
В межмуниципальном отделе МВД России «Краснотурьинский» сообщили, что, скорее всего, будет проведена доследственная проверка и если будет доказан вред животному, то горожанину может грозить уголовная ответственность.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдение. По данным «Вечернего Краснотурьинска», собаку избили за гаражными боксами в кооперативе №13, куда мужчина отвёл питомца, чтобы помучить беззащитное животное вдали от чужих глаз.
«Я её, что в городе должен дрессировать? Она жива, здорова никто не издевался над ней, и не собирался, а как вы это думаете дело каждого. Я никогда не смогу убить и не сделаю, а дрессирую как умею», – написал, предположительно, хозяин собаки под видео с избиением, опубликованным в одном из городских пабликов. Он также заявил, что отдаст собаку в хорошие руки.
В межмуниципальном отделе МВД России «Краснотурьинский» сообщили, что, скорее всего, будет проведена доследственная проверка и если будет доказан вред животному, то горожанину может грозить уголовная ответственность.
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