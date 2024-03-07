В Верхней Пышме по случаю 8 Марта прошли любительские соревнования «Мотоледи-2024»





– рассказал руководитель автомотошколы Дмитрий Карпов. «Для многих участниц езда на мотоцикле была в новинку. Опыта не требовалось, главное – смелость, любовь к экстриму и упорство. В течение двух недель девушки из разных сфер деятельности, которые никогда не выходили на мототрассу, готовились к соревнованиям под руководством наших квалифицированных и опытных тренеров»,





– рассказала Ольга Ковалёва. «Первый выход на трассу в качестве участника, а не зрителя. Говорят, новичкам всегда везет. Но кроме шуток, это было нелёгкое испытание: несмотря на небольшое падение, я собралась, ускорилась и завершила круг так, как учили тренеры. Не могла подвести тех, кто вкладывался в мое обучение и тех, кто приехал поболеть за меня в тот день»,

Юлия Медведева, фото: УГМК-Телеком © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме состоялись любительские соревнования «Мотоледи-2024», организованные по случаю 8 Марта спортивной школой по автомотоспорту.Старт традиционному женскому состязанию дали юные мотогонщицы, среди которых была четырёхлетняя воспитанница школы. Она была удостоена самых громких оваций.Во взрослых соревнованиях победительницей стала начальница отдела по связям с общественностью УГМК-Телеком Ольга Ковалёва, взявшая за свой заезд «золото». По словам девушки, это был её первый опыт. Ранее она была на таких состязаниях только зрительницей.В конкурсе самых активных болельщиков первое место также получили сотрудницы УГМК-Телеком, которых организаторы наградили грамотами. Также всем участницам соревнований подарили цветы.