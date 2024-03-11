В Карпинске после вмешательства прокуратуры восемь сирот получили жильё в новостройке





– сообщили в прокуратуре. «В целях восстановления его прав прокуратура в Карпинский городской суд направила исковое заявление о возложении на региональное министерство строительства и развития инфраструктуры обязанности приобрести или построить благоустроенное жильё»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Карпинске после вмешательства прокуратуры восьми молодым людям, которые ранее остались без попечения родителей, предоставили благоустроенные квартиры в новостройке.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ведомство организовало надзорные мероприятия после обращения 24-летнего молодого человека, который заявил о нарушении его жилищных прав. В ходе проверке выяснилось, что в 2008 году его забрали из родной семьи, а в 2014 поставили на учёт для предоставления жилья. Однако, когда он вырос, жильё ему не предоставили, из-за чего молодому человеку приходилось снимать квартиру.Карпинский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, и молодому человеку, а также ещё семи людям, оказавшийся в подобной ситуации, предоставили жильё.