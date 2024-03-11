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Полумиллионный штраф получил екатеринбуржец за попытку пронести в самолёт деньги
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Почти полмиллиона рублей придётся заплатить мужчине, который пытался пронести в самолёт ещё большую сумму. Суровым штрафом за недекларированный «багаж» в виде купюр пассажира наказал суд.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, самолёт, на который стремился попасть незадачливый авиапассажир, следовал из Екатеринбурга в Шарджу. В Объединённых Арабских Эмиратах мужчина собирался купить дорогую иномарку. Для того он и взял с собой в полёт 9 тысяч долларов, почти два миллиона рублей и 15 тысяч дирхам. Такой завидный набор валюты он не задекларировал, а сделать это возжелал только после того, как прошёл «зелёную» зону, но в самолёт попасть не смог.
За попытку вывезти из страны сумму, значительно превышающую дозволенный законами максимум, мужчина «попал» на крупный штраф. Правда, поскольку он готов был оплатить его до истечения 20-дневного срока, сработала 50-процентная скидка. Но, тем не менее, теперь ему придётся искать машину на 230 тысяч рублей дешевле.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, самолёт, на который стремился попасть незадачливый авиапассажир, следовал из Екатеринбурга в Шарджу. В Объединённых Арабских Эмиратах мужчина собирался купить дорогую иномарку. Для того он и взял с собой в полёт 9 тысяч долларов, почти два миллиона рублей и 15 тысяч дирхам. Такой завидный набор валюты он не задекларировал, а сделать это возжелал только после того, как прошёл «зелёную» зону, но в самолёт попасть не смог.
За попытку вывезти из страны сумму, значительно превышающую дозволенный законами максимум, мужчина «попал» на крупный штраф. Правда, поскольку он готов был оплатить его до истечения 20-дневного срока, сработала 50-процентная скидка. Но, тем не менее, теперь ему придётся искать машину на 230 тысяч рублей дешевле.
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