УрФУ вошёл в тройку лидеров в рейтингах российских вузов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Авторы интернет-ресурса Postupi.online, регулярно публикующего рейтинги российских вузов по различным категориям, решили проверить, какие же из учебных заведений оказываются в этих списках. И выяснилось, что Уральский федеральный университет — среди наиболее часто упоминаемых.В ТОП-10 лучших университетов России по версии Postupi.online Уральский федеральный университет занял третью строчку. За год он попал в 45 рейтингов. Чуть большее количество «попаданий» было только у МГУ имени М.В. Ломоносова (49 раз) и у Высшей школы экономики (56 упоминаний в рейтингах). К слову, в последний раз УрФУ фигурировал в рейтинге вузов, где среди прочих, готовят физиков-ядерщиков. Список был опубликован ресурсом в конце февраля, и там уральский университет занял четвёртую строчу.Что касается «ТОП-10», то следом за УрФУ в списке выстроились Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Казанский федеральный университет. В рейтинг так же попали вузы Новосибирска и Томска.