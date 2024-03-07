Правительству РФ предложили существенно повысить пособия по уходу за инвалидами и престарелыми

«На сегодняшний день, согласно указу Президента N 1455, пособие по уходу за инвалидом I группы (кроме инвалидов детства) либо престарелым составляет всего 1200 рублей. Родители или опекуны ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида детства, по указу N 175, получают 10 000 рублей, а “иные неработающие лица” — всего 1200 рублей», — отмечают в партии.

«Это поддержит наших граждан, взявших на себя тяжелые обязательства заботиться о тех, кто нуждается в постоянном уходе, поможет им чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, позволит приобрести необходимые вещи, лекарства, продукты питания», — заявил Слуцкий.



Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Правительству РФ предложили повысить социальные пособия по уходу за инвалидами и престарелыми. Нижний порог выплат предложено зафиксировать на уровне одного МРОТ.Соответствующее письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина направил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.При этом пособия не индексируются, хотя Конституция РФ гарантирует индексацию всех соцвыплат. «В 2023 году люди с инвалидностью и их близкие несколько раз обращались по этому поводу в Конституционный суд, который неизменно отвечал на жалобы отказом», — говорится в сообщении.В ЛДПР считают, что для обеспечения базовых потребностей этих социально уязвимых групп пособия должны составлять не менее одного МРОТ.В партии также подчеркнули, что «нуждающимся необходимо предоставить все возможности для того, чтобы они зажили нормальной жизнью, а не нищенствовали». Сообщается, что именно так формулировал социальную доктрину ЛДПР Владимир Жириновский.«В 2011 году именно Жириновский настаивал на том, чтобы Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Этот документ обязывает участников "предпринимать все надлежащие меры для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов и их социальной защиты"», — рассказали в ЛДПР, подчеркивая, что Слуцкий должен продолжать начинания Жириновского в качестве его преемника.Сообщается, что обращение Слуцкого от 10 марта будет рассмотрено кабмином.Добавим, что, по статистике Социального фонда, в России почти 3,5 млн человек имеют право на пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.