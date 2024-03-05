В Североуральске прокуратура помогла трудоустроиться мужчине с инвалидностью третьей группы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Североуральске прокуратура помогла мужчине с инвалидностью третьей группы устроиться на работу, на которую его должны были взять после того, как он получит образование по специальности.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2019 году мужчина заключил четырехсторонний договор о целевом обучении по программе среднего профессионального образования между образовательной организацией, заказчиком в лице управления образования Североуральского городского округа и работодателем. Обучение он прошёл, и ему выдали диплом. Однако от обязанности трудоустроить мужчину, управление образования округа и работодатель стали уклоняться.После того, как североуральская прокуратура внесла представление об устранении нарушений, мужчину приняли на работу.