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В Североуральске прокуратура помогла трудоустроиться мужчине с инвалидностью третьей группы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Североуральске прокуратура помогла мужчине с инвалидностью третьей группы устроиться на работу, на которую его должны были взять после того, как он получит образование по специальности.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2019 году мужчина заключил четырехсторонний договор о целевом обучении по программе среднего профессионального образования между образовательной организацией, заказчиком в лице управления образования Североуральского городского округа и работодателем. Обучение он прошёл, и ему выдали диплом. Однако от обязанности трудоустроить мужчину, управление образования округа и работодатель стали уклоняться.
После того, как североуральская прокуратура внесла представление об устранении нарушений, мужчину приняли на работу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2019 году мужчина заключил четырехсторонний договор о целевом обучении по программе среднего профессионального образования между образовательной организацией, заказчиком в лице управления образования Североуральского городского округа и работодателем. Обучение он прошёл, и ему выдали диплом. Однако от обязанности трудоустроить мужчину, управление образования округа и работодатель стали уклоняться.
После того, как североуральская прокуратура внесла представление об устранении нарушений, мужчину приняли на работу.
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