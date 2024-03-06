Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о морозах в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о морозах в Свердловской области. По их прогнозам, ночью в регионах ожидается понижение температуры воздуха до -23°C и до -26°C на севере области, днём теплее – в районе -10…-5°C.
Сегодня, 11 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Днём -10…-5°C.. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 12 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -23…-18°C, на севере до -26°C. Днём -10…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -20…-18°C, днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 13 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -21…-16°C, на севере до -24°C. Днём -8…-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -18…-16°C, днём -5…-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 11 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Днём -10…-5°C.. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 12 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -23…-18°C, на севере до -26°C. Днём -10…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -20…-18°C, днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 13 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -21…-16°C, на севере до -24°C. Днём -8…-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -18…-16°C, днём -5…-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию