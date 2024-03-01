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Совете неравнодушных обсудит во вторник перспективы нестационарных торговых объектов Екатеринбурга

20.02 Воскресенье, 10 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайший вторник, 12 марта в Екатеринбурге пройдёт первое в 2024 году заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия, более известному по своему второму названию – Совет неравнодушных.

В повестке заседания, которое на этот раз состоится в креативном кластере «Домна» (Вайнера, 16), значатся три основных вопроса. Первый – о концепции благоустройства набережной правого берега Исети от улица Папанина до улицы Челюскинцев, спикером должен выступить один из представителей девелопера «Брусника» (компания реализует крупный проект по возведению жилья на этом участке).

Второй вопрос озаглавлен как «Нестационарные торговые объекты: состояние, проблемы, планы», доклад на эту тему подготовил чиновник городской администрации – директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.

Третий вопрос «Об основных проблемах экскурсионного автобусного туризма в Екатеринбурге», основным докладчиком выступит директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков.


Повестка заседания совета


Совет неравнодушных создан в 2021 году по инициативе вице-мэра уральской столицы Сергея Плахотина. Его целью декларируется вовлечение горожан в решение вопросов развития и создания комфортных условий для проживания в Екатеринбурге. Членам совета являются чиновники городской администрации, общественники, политики, деятели культуры, а также ряд депутатов городской думы. Заседания совета проходят с периодичностью раз в несколько месяцев под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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12:05 Екатеринбургские зооволонтеры спасли смелую кошку
11:02 Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело
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18:32 Появились новые подробности инцидента в екатеринбургском ЖК «Хрустальные ключи»
17:49 Появились подробности о пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Алапаевск
16:56 В Екатеринбурге закрасили стрит-арт в «Городке чекистов»
15:00 Более 285 миллионов получат свердловские школы для обучения конструированию беспилотников
14:44 Появились подробности смерти бодибилдера из Екатеринбурга
14:22 Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
12:35 В Свердловской области ищут мать и сына, которые пропали в Москве шесть месяцев назад
11:34 Студенты из Екатеринбурга разработали линейку продуктов для людям с разными заболеваниями
10:53 На трассе Екатеринбург – Алапаевск произошло смертельное ДТП
22:35 ХК «Автомобилист» впервые сыграет в Кубке Гагарина с одним из лидеров Западной конференции КХЛ
20:38 «Мирные жители» подготовили «щит» для екатеринбургских деревьев
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