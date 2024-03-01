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Совете неравнодушных обсудит во вторник перспективы нестационарных торговых объектов Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайший вторник, 12 марта в Екатеринбурге пройдёт первое в 2024 году заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия, более известному по своему второму названию – Совет неравнодушных.
В повестке заседания, которое на этот раз состоится в креативном кластере «Домна» (Вайнера, 16), значатся три основных вопроса. Первый – о концепции благоустройства набережной правого берега Исети от улица Папанина до улицы Челюскинцев, спикером должен выступить один из представителей девелопера «Брусника» (компания реализует крупный проект по возведению жилья на этом участке).
Второй вопрос озаглавлен как «Нестационарные торговые объекты: состояние, проблемы, планы», доклад на эту тему подготовил чиновник городской администрации – директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.
Третий вопрос «Об основных проблемах экскурсионного автобусного туризма в Екатеринбурге», основным докладчиком выступит директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков.
Совет неравнодушных создан в 2021 году по инициативе вице-мэра уральской столицы Сергея Плахотина. Его целью декларируется вовлечение горожан в решение вопросов развития и создания комфортных условий для проживания в Екатеринбурге. Членам совета являются чиновники городской администрации, общественники, политики, деятели культуры, а также ряд депутатов городской думы. Заседания совета проходят с периодичностью раз в несколько месяцев под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
В повестке заседания, которое на этот раз состоится в креативном кластере «Домна» (Вайнера, 16), значатся три основных вопроса. Первый – о концепции благоустройства набережной правого берега Исети от улица Папанина до улицы Челюскинцев, спикером должен выступить один из представителей девелопера «Брусника» (компания реализует крупный проект по возведению жилья на этом участке).
Второй вопрос озаглавлен как «Нестационарные торговые объекты: состояние, проблемы, планы», доклад на эту тему подготовил чиновник городской администрации – директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.
Третий вопрос «Об основных проблемах экскурсионного автобусного туризма в Екатеринбурге», основным докладчиком выступит директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков.
Повестка заседания совета
Совет неравнодушных создан в 2021 году по инициативе вице-мэра уральской столицы Сергея Плахотина. Его целью декларируется вовлечение горожан в решение вопросов развития и создания комфортных условий для проживания в Екатеринбурге. Членам совета являются чиновники городской администрации, общественники, политики, деятели культуры, а также ряд депутатов городской думы. Заседания совета проходят с периодичностью раз в несколько месяцев под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
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