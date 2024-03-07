В Екатеринбурге закрасили стрит-арт в «Городке чекистов»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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8 марта исследователь уличного искусства Алексей Шахов заметил, что стрит-арт в «Городке чекистов» был закрашен. Арт-объект был посвящен СМИ, которые были признаны иностранными агентами.Художник Сергей Овсейкин создал граффити в 2021 году, когда два известных российских СМИ были признаны Минюстом «иностранными агентами». Его произведение искусства появилось в «Городке чекистов» в рамках фестиваля «Карт-Бланш». В 2022 году неизвестные закрасили названия СМИ на граффити, но фигуру человека оставили нетронутой.Мы рассказывали, что в Екатеринбурге ликвидировали арт-объект команды ПСЛЧ, созданный также в рамках партизанского фестиваля уличного искусства. На заборе было написано: «Данная надпись (арт) может повлечь за собой уголовное и (или) административное дело, как и другие работы на фестивале "Карт-бланш"».