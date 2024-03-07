Более 285 миллионов получат свердловские школы для обучения конструированию беспилотников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Евгений Куйвашев распорядился, чтобы школы были оснащены необходимым оборудованием для обучения учащихся конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Из федерального и областного бюджетов будет выделено более 285 миллионов рублей. Было принято решение о введении соответствующего допобразования в 17 свердловских школах. Сообщает информационный портал региона.«В госпрограмму по развитию системы образования будет включено новое мероприятие. Это оснащение образовательных организаций оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Объём финансирования в текущем году превысит 285 миллионов рублей», — сказал Евгений Куйвашев.Новое направление в сфере образования реализуется в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы». В 2023 году Путин поручил создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.