Студенты из Екатеринбурга разработали линейку продуктов для людям с разными заболеваниями

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Команда студентов Свердловских вузов: аграрного, медицинского и путей сообщения, — разработали проект готовых продуктов, подходящих для людей с различными заболеваниями. Об этом сообщает Уральский медицинский университет.Например, при фенилкетонурии важно исключить высокобелковые продукты из рациона, а целиакия требует безглютеновой диеты. Команда студентов разработала безглютеновые пасты, мясные рулетики, низкобелковую пиццу, вегетарианскую долму и другие продукты.Евгения Сальцева, Глеб Шагеев и Сергей Пильщиков стали финалистами акселератора «Иннодайвинг 2023» и вошли в топ-10 программы «Я в деле!» Их идею по созданию персонализированного питания для горожан уже поддержала сеть «ЖизньМарт». Текущий этап работы команды включает поиск инвестора и доработку бизнес-плана. Для запуска проекта требуется привлечение средств в размере примерно 2,3 миллиона рублей, с ожидаемой окупаемостью в течение двух лет.