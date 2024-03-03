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«Мирные жители» подготовили «щит» для екатеринбургских деревьев

20.38 Пятница, 8 марта 2024
Фото Антона Каптелова
Активисты общественного движения «Мирные жители» встали на защиту деревьев в городе Екатеринбурге. На собрании группа обсудила дефицит зелёных насаждений практически в каждом районе города и подготовила набор требований, которые собирается направить местным властям.

Активисты утверждают, что в городе недостаточно деревьев и высказывают обеспокоенность тем, что администрация допускает уничтожение здоровых деревьев, не помогает жителям озеленять территории и не обеспечивает должного ухода за молодыми растениями после посадки. Среди предложений, выдвинутых «Мирными жителями» для улучшения этой ситуации, значатся публикация результатов проверок и решений о вырубке на сайте муниципалитета, установка информационных щитов в местах вырубки деревьев, запрет обрезки «под столб» и разрешение её только в экстренных случаях, восстановление озеленения после вырубки, включение полива в список финансируемых работ, проведение инвентаризации деревьев и создание специализированного департамента по озеленению.

Светлана Вяткина, активистка и создательница телеграм-канала «Деревья Екатеринбурга», подчеркнула необходимость изменений в законодательстве об уходе за зелёными насаждениями. Текущие нормы не являются обязательными, что приводит к недостаточному соблюдению их службами, занимающимися обрезкой растений. Активисты настаивают на введении штрафов для частных лиц и организаций, занимающихся обрезкой деревьев без должной причины и оставляющих на месте здорового дерева «высокий пенёк».

Пока неизвестно, как отреагирует администрация города Екатеринбурга на такой «щит» для зелёных насаждений города, но можно надеяться, что хотя бы некоторые из пунктов из составленного списка требований превратятся в действующие в уральской столице правила.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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14:39 Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией
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13:23 Полиция Екатеринбурге ищет женщин пострадавших от «потомственного провидца»
12:30 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после причинения травм ребёнка с инвалидностью из Нижнего Тагила
11:26 В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
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19:00 В Екатеринбурге за сутки произошла череда серьёзных ДТП
17:37 Медали всех достоинств завоевали спортсмены верхнепышминского клуба самбо на чемпионате России в Брянске
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17:05 Екатеринбургских мам проверили на знание правил дорожного движения
16:23 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске
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