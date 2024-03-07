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В Екатеринбурге женщины воспеваются в монументах в три раза меньше животных
Фото: Мирные Жители / peacefulpeople.ru
Инициативная группа исследователей городского пространства Екатеринбурга решила проверить, сколько монументальных объектов существует на улицах уральской столицы и чему они посвящены. Некоторые цифры изумляют своей несправедливостью.
Итоги исследования опубликованы на сайте «Мирные жители». В публикации говорится, что учтены были 1260 объектов — памятные плиты, обелиски, скульптуры, различная техника, отслужившая своё и установленная в Екатеринбурге в качестве памятника. Скульптур насчитали 583 штуки, в том числе таких, которые не запечатлевают людей, а изображают какие-то предметы (сердечки, например, или макеты зданий).
Выяснилось, что подавляющее большинство этих скульптур — мужские, то есть изображающие представителей сильного пола. Что же касается
прекрасной половины человечества, оказалось, что в Екатеринбурге в этом плане она сильно ущемлена.
Всего 32 екатеринбургские скульптуры изображают женщин. Даже изваяний животных больше, причём в три раза: 105 скульптур. Конечно, можно приплюсовать ещё скульптуры, в которых женщины изображены вместе с мужчинами, но ситуацию это исправляет не слишком: таких смешанных в половом отношении скульптур всего 33. Сугубо мужских изваяний в Екатеринбурге насчитано 176.
Исследование городских монументов началось год назад, 8 марта 2023 года. Над проектом работали Вика Царькова, Полина Иванова и волонтёры с волонтёрками. Их работа позволила составить и систематизировать базу данных о монументах города. Ну, и прийти к печальному выводу, что женщины в монументах практически не представлены, даже те, которые имели к его истории прямое отношение.
Итоги исследования опубликованы на сайте «Мирные жители». В публикации говорится, что учтены были 1260 объектов — памятные плиты, обелиски, скульптуры, различная техника, отслужившая своё и установленная в Екатеринбурге в качестве памятника. Скульптур насчитали 583 штуки, в том числе таких, которые не запечатлевают людей, а изображают какие-то предметы (сердечки, например, или макеты зданий).
Выяснилось, что подавляющее большинство этих скульптур — мужские, то есть изображающие представителей сильного пола. Что же касается
прекрасной половины человечества, оказалось, что в Екатеринбурге в этом плане она сильно ущемлена.
Всего 32 екатеринбургские скульптуры изображают женщин. Даже изваяний животных больше, причём в три раза: 105 скульптур. Конечно, можно приплюсовать ещё скульптуры, в которых женщины изображены вместе с мужчинами, но ситуацию это исправляет не слишком: таких смешанных в половом отношении скульптур всего 33. Сугубо мужских изваяний в Екатеринбурге насчитано 176.
Исследование городских монументов началось год назад, 8 марта 2023 года. Над проектом работали Вика Царькова, Полина Иванова и волонтёры с волонтёрками. Их работа позволила составить и систематизировать базу данных о монументах города. Ну, и прийти к печальному выводу, что женщины в монументах практически не представлены, даже те, которые имели к его истории прямое отношение.
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