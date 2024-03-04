На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка





– сообщили в ведомстве. «Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 8 марта, утром по пути из Екатеринбурга в Челябинск посреди леса на полтора часа встала электричка. Пассажиров уже довезли до конечного пункта, однако транспортная прокуратура намерена провести проверку.Как сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, электропоезд остановился в 10.12 на перегоне станции Полдневная – разъезд 98 километра и поехал только в 11.26. По данным ведомства, остановка произошла из-за неисправности двигателя.Сейчас его сотрудники хотят дать оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.