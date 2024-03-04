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На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 8 марта, утром по пути из Екатеринбурга в Челябинск посреди леса на полтора часа встала электричка. Пассажиров уже довезли до конечного пункта, однако транспортная прокуратура намерена провести проверку.
Как сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, электропоезд остановился в 10.12 на перегоне станции Полдневная – разъезд 98 километра и поехал только в 11.26. По данным ведомства, остановка произошла из-за неисправности двигателя.
Сейчас его сотрудники хотят дать оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.
Как сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, электропоезд остановился в 10.12 на перегоне станции Полдневная – разъезд 98 километра и поехал только в 11.26. По данным ведомства, остановка произошла из-за неисправности двигателя.
«Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,
– сообщили в ведомстве.
Сейчас его сотрудники хотят дать оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.
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