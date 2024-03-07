Фото предоставлены верхнепышминским клубом самбо © Вечерние ведомости

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Медали всех достоинств завоевали спортсмены верхнепышминского клуба самбо на чемпионате России в Брянске. Теперь их ждет Астана (Казахстан), Нови Сад (Сербия), Кыргызстан и Москва.Очаровательная Олеся Посылкина не имела в Брянске равных в категории до 72 кг. Свой победный балл на ЧР-24 она завоевала уже на первых секундах встречи с Ксенией Задворновой из Татарстана, а затем продемонстрировала, как удерживают преимущество опытные спортсменки. Теперь ей предстоит попробовать себя на мировом чемпионате в ноябре в Астане (Казахстан). Кроме того, как чемпионка России Олеся примет участие в Играх Дружбы в сентябре в Москве.Роман Желтов (98+ кг), несмотря на полученное по ходу турнира повреждение, сумел в финале навязать борьбу Степану Солдатенкову (Московская область), однако этого оказалось недостаточно для победы. Теперь Романа ждет в мае чемпионат Европы в сербском Нови Саде. Компанию ему там составит Рамед Гукев (до 71 кг). В Брянске в финальном поединке он уступил Шамилю Тюряеву, представлявшему Москву.Наконец, наши бронзовые призеры Али Куржев (до 79 кг), Али Турсунов (до 71 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг) получили право выступить на Кубке мира в августе в Кыргызстане.