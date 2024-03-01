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Кассационный суд постановил ещё раз рассмотреть дело о законности крематория на юге Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Челябинске сегодня состоялось заседание 7-го кассационного суда, в котором рассматривалась жалоба на решение Чкаловского райсуда Екатеринбурга, признавшего незаконной постройкой возведённый рядом с Нижне-Исетским кладбищем крематорий.
Напомним, осенью 2023 года Свердловский областной суд «засилил» это решение, однако построившее крематорий ООО «Апельсин-С» подало кассационную жалобу, которая была сегодня удовлетворена.
Мотивировочная часть постановления пока неизвестна, однако уже известно, что Свердловский областной суд теперь заново рассмотрит апелляционную жалобу по делу.
«Дело будет возвращено с мотивированным кассационным определением в Свердловский областной суд», — сказал «Вечерним ведомостям» представляющий интересы ООО «Апельсин-С» Николай Размочкин.
Напомним, осенью 2023 года Свердловский областной суд «засилил» это решение, однако построившее крематорий ООО «Апельсин-С» подало кассационную жалобу, которая была сегодня удовлетворена.
Мотивировочная часть постановления пока неизвестна, однако уже известно, что Свердловский областной суд теперь заново рассмотрит апелляционную жалобу по делу.
«Дело будет возвращено с мотивированным кассационным определением в Свердловский областной суд», — сказал «Вечерним ведомостям» представляющий интересы ООО «Апельсин-С» Николай Размочкин.
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