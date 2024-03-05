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Екатеринбургских мам проверили на знание правил дорожного движения

17.05 Четверг, 7 марта 2024
Фото: УГМК-Телеком
Накануне 8 Марта сотрудники екатеринбургской ГИБДД провели в одном из торговых центров для мам необычную акцию – женщинам с детьми предлагали проверить себя на знания правил дорожного движения.

Акцию проводили начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3, старший лейтенант полиции Анна Шестакова совместно с отрядом юных инспекторов движения «Дорога добра» из Гимназии №35.


Фото: УГМК-Телеком


Пока маленькие конкурсанты отгадывали дорожные знаки в ходе викторины, разбирали дорожные ситуации-ловушки и решали ребусы, их мамы проходили теоретический экзамен. Отмечается, что к участию в конкурсе все семьи подошли ответственно и показали отличные результаты.

В завершении каждый из участников получил памятные подарки от компании-оператора комплексов фотовидеофиксации УГМК-Телеком.


Фото: УГМК-Телеком


«Приятно, что такой замечательный весенний праздник, как 8 Марта удалось совместить с полезной и значимой социальной акцией, направленной на развитие дорожной безопасности. Поддержка подобных проектов – это в первую очередь профилактика соблюдения ПДД, а значит еще один шаг на пути к созданию комфортной и безопасной среды на дорогах региона»,

– резюмировала начальник Отдела по связям с общественностью УГМК-Телеком Ольга Ковалева.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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