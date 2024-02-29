В Свердловской области открылось ещё три ФАПа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области открылось ещё три новых фельдшерско-акушерских пункта в сёлах Першино Режевского района, Шадринка Байкаловского района и в посёлке Красная Горка Полевского городского округа.На эти цели было выделено более 21 миллиона рублей, рассказали в региональном департаменте информационной политики.Все три новых ФАПа имеют площадь более 70 квадратных метров и необходимое для оказания помощи современное медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограмма, экспресс-анализатор для уровня холестерина в крови, кислородный ингалятор, тонометр, портативный анализатор уровня сахара в крови с тест-полосками, фармацевтический холодильник, стерилизатор и сухожаровой шкаф. В зданиях также предусмотрены кабинеты для работы фельдшера, зона ожидания для пациентов, санузел обустроен с учётом потребностей маломобильных групп населения.В 2024 году в регионе хотят открыть ещё 9 таких медицинских пунктов, а в 2025 – уже 40.