Для свердловских студентов-родителей колледжей и техникумов расширили меры поддержки





– приводят слова Евгения Куйвашева в департаменте информполитики региона. «Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области расширили меры материальной поддержки для студентов колледжей и техникумов, которые стали родителями во время обучения. Это решение приняли сегодня, 7 марта, на заседании регионального правительства.Известно, что размер единовременных выплат для студентов-родителей будет зависит от ситуации и стипендиального фонда организации. Также подчеркивается, что выплата будет иметь заявительный характер. Чтобы её получить, обучающемуся будет необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и заявление в администрацию образовательного учреждения.Всего в 2024 году на предоставление материальной поддержки студентам в адрес профессиональных образовательных организаций из областного бюджета направлено свыше 53 миллионов рублей. В 2023 году получателями выплаты стали более 8 тысяч человек. Ожидается, что в этом году помощь будет оказана не менее 12 тысячам студентов.