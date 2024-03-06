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Для свердловских студентов-родителей колледжей и техникумов расширили меры поддержки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области расширили меры материальной поддержки для студентов колледжей и техникумов, которые стали родителями во время обучения. Это решение приняли сегодня, 7 марта, на заседании регионального правительства.
Известно, что размер единовременных выплат для студентов-родителей будет зависит от ситуации и стипендиального фонда организации. Также подчеркивается, что выплата будет иметь заявительный характер. Чтобы её получить, обучающемуся будет необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и заявление в администрацию образовательного учреждения.
Всего в 2024 году на предоставление материальной поддержки студентам в адрес профессиональных образовательных организаций из областного бюджета направлено свыше 53 миллионов рублей. В 2023 году получателями выплаты стали более 8 тысяч человек. Ожидается, что в этом году помощь будет оказана не менее 12 тысячам студентов.
«Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем»,
– приводят слова Евгения Куйвашева в департаменте информполитики региона.
Известно, что размер единовременных выплат для студентов-родителей будет зависит от ситуации и стипендиального фонда организации. Также подчеркивается, что выплата будет иметь заявительный характер. Чтобы её получить, обучающемуся будет необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и заявление в администрацию образовательного учреждения.
Всего в 2024 году на предоставление материальной поддержки студентам в адрес профессиональных образовательных организаций из областного бюджета направлено свыше 53 миллионов рублей. В 2023 году получателями выплаты стали более 8 тысяч человек. Ожидается, что в этом году помощь будет оказана не менее 12 тысячам студентов.
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